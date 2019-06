Senioren : Reihe LeseGlück im Kultur-Karussell Trier: Leben auf dem Land

Trier Das Kultur-Karussell begibt sich am Mittwoch, 12. Juni, um 15.30 Uhr bildlich gesprochen aufs Land. „Das Leben auf dem Land“ bringt Frauke Birtsch in ihrer Reihe LeseGlück näher. In Gedichten, Geschichten und Erfahrungsberichten erfahren die Zuhörer, wie die Naturnähe in der Literatur erzählt wird.

