Trier : Reihe „Rollenwechsel – Kirche im Kino“

Trier In der Reihe „Rollenwechsel – Kirche im Kino“ läuft im Trierer Broadway Filmtheater am Mittwoch, 27. November, 19 Uhr, die spanisch-mexikanische Komödie „Wir sind Champions“. Es geht um den egozentrischen Co-Trainer einer spanischen Basketballmannschaft, der in einer persönlichen Krise die Kontrolle über sich verliert und vom Gericht wegen Sachbeschädigung zu Sozialstunden mit geistig behinderten Menschen verdonnert wird.

Von red

Das bringt ihn mit einer anderen Welt in Berührung, die ihn allmählich verändert. Der Eintritt kostet 7 Euro. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zum Filmgespräch im Kinosaal.