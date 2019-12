Konzert : Reihe: Weltklassik am Klavier

Foto: Andrej Kleer

Schweich (red) Bei der Reihe „Weltklassik am Klavier“ ist am Samstag, 4. Januar, 17 Uhr, in der Alten Synagoge Schweich das Aachener Klavierduo zu Gast. Die Musiker präsentieren das Programm zu vier Händen „Eine kleine Nachtmusik und der Karneval der Tiere“.

