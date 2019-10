Kostenpflichtiger Inhalt: Glückwunsch! : Lauter Jubiläen im Hause Hauser

Glückliches Jubelpaar: Ursula und Reinhard Hauser. Foto: Roland Morgen

Trier Der frühere Inhaber des Modehauses Marx und seine Frau feiern am Donnerstag Diamanthochzeit, sie außerdem ihren 80. Geburtstag. Und am Sonntag folgt das nächste Wiegenfest in der Familie.

Es war beim Tanztee im Café Astoria: „Ich habe sie gesehen und wusste: Das ist die Richtige.“ Reinhard Hauser erinnert sich noch ganz genau an jenen 21. Juni 1959: „Wir haben drei Stunden getanzt und dabei kein Wort gewechselt.“ Es gab auch keine Verabredung für ein weiteres Treffen: „Dennoch haben wir uns gekriegt“. Nur knapp viereinhalb Monate später, am 31. Oktober 1959, wurde geheiratet. Das Astoria, das sich mit der Gaststätte Postkusche und den Kinos Metropol und Neues Theater an der Ecke Simeon-/Moselstraße befand, ist längst Geschichte. Das gesamte „Vergnügungszentrum“ musste dem Neubau des Kaufhauses Neckermann (heute Karstadt) weichen. Die Ehe von Reinhard Hauser und Ursula, geborene Liersch, hält immer noch – seit nunmehr genau 60 Jahren und weiterhin glücklich, wie beide betonen. Die Diamanthochzeit ist nur ein Grund zum Feiern. Ursula Hauser ist an ihrem 20. Geburtstag vor den Altar getreten, sie wird nun also 80. Der Gatte ist 83 – und blickt auf eine bewegte Karriere zurück.

Geboren in Frankfurt/Oder und aufgewachsen im Harz, kam Reinhard Hauser aus beruflichen Gründen im Februar 1959 nach Trier. 1967 stieg er beim Tuchhaus Marx als rechte Hand von Inhaber und Geschäftsführer Alfons Scheer ein. In den folgenden Jahren avancierte Hauser selbst zum Teilhaber, Prokuristen und Geschäftsführer und steuerte das vormalige Großhandelsunternehmen erfolgreich auf Einzelhandels- und Expansionskurs. Ursula Hauser, geboren in Randerath bei Heinsberg (NRW) und 1952 zur Pflege der Oma nach Trier gekommen, gab der Erziehung der sechs Kinder den Vorrang. Ab 1982 arbeitete auch sie im Modehaus; ab 1991 leitete sie die Filiale in Bingen (die wie der zweite Ableger in Mainz insolvenzbedingt 2002 schließen musste).