Auf dem Reiterhof Zwischen Pferdeweiden und Radweg: Hier eröffnet das neue Café „Petit Cheval“

Mitten im Grünen, günstig gelegen am Rundwanderweg von Bekond nach Ensch, der im Moseldorf Ensch auf den Premiumwanderweg „Zitronenkrämerkreuz“ stößt, liegt der Reitstall Lörscher mit einer Panorama-Reitanlage inmitten von Koppeln, Wiesen, Wäldern und Weinbergen. Annette Lörscher betreibt seit dem Tod ihres Mannes 2006 den Reitstall, mittlerweile gemeinsam mit ihrer Tochter Susan. Zurzeit laufen dort 25 Pferde, daneben vier Alpakas und ein Pony, in den Ferien bietet der Reitstall oft Freizeiten für Kinder an.