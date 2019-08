Schweich : Reitverein Schweich veranstaltet zwei Turniere

Schweich Der Reitverein (RV) Schweich veranstaltet an den kommenden Wochenenden zwei Turniere. Von Samstag, 17., bis Sonntag, 18. August, findet das Reitturnier des Vereins auf der Pferdesportanlage Gosert statt.

Am folgenden Wochenende, dem 24. und 25. August, stehen die 5. Reitertage für den Nachwuchs an.

An den Turniersamstagen finden Dressur- und an den Sonntagen Springprüfungen statt. Beim Turnier am kommenden Wochenende stehen Dressur- und Springprüfungen bis zur Klasse L sowie Wertungsprüfungen für die Bezirksmeisterschaften im Vordergrund.