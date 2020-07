Forschung : Rekordsumme für Patent eines Trierer Studenten

Trier Der angehende Wirtschaftsingenieur Jonas Ferring hat mit seinem Team an der Trierer Hochschule ein Werkzeug kreiert und ein Patent angemeldet und verkauft.

So viel Geld hat noch nie eine rheinland-pfälzische Hochschule für ein Patent bekommen: Für eine sechsstellige Summe hat die Trierer Hochschule im März ein patentiertes Werkzeug an einen Werkzeughersteller verkauft.

Antriebskraft des Projekts war Jonas Ferring. Er studiert Wirtschaftsingenieurswesen und hat im Rahmen seiner Abschlussarbeit für den Bachelor die Erfindung auskonstruiert, gebaut und die Patentanmeldung vorbereitet. Sein Team bestand aus den Miterfindern Dr. Tobias Ehlenz, Laboringenieur Dietmar Robert und Professor Armin Wittmann. Gemeinsam kreierten sie das Werkzeug im Hochschul-Labor für angewandte Produktionsforschung (LAP). Im LAP werden gelernte Studieninhalte praktisch in einem interdisziplinären Team aus Maschinenbauern, Wirtschaftsingenieuren sowie Elektro- und Automatisierungstechnikern umgesetzt.

Im Hochschul-Labor für angewandte Produktionsforschung (LAP) beschäftigen sich Studierende und Lehrkräfte mit der Prüfung von Kabeln. Dabei wird sowohl an der Weiterentwicklung von Kabeln geforscht, als auch an neuen Prüfmethoden. „Das Kabel wird durch unsere Forschungen zum Maschinenelement und zum Sensor“, erklärt Professor Armin Wittmann, der das LAP-Team betreut. Es könne beispielsweise Informationen zur Lebensdauer einer Maschine liefern. Im Labor für angewandte Produktionsforschung können auch Unternehmen ihre Kabel und Schleppketten prüfen lassen.

Für Student Jonas Ferring ist eine anwendungsnahe interdisziplinäre Projekterfahrung nicht selbstverständlich. Dass er diese Möglichkeit in Trier habe, beweise, „dass an der Hochschule die Lehre der angewandten Wissenschaft tatsächlich und in besonderem Maße gelebt wird.“ Die Hochschule finanzierte auch das internationale Patent für das Werkzeug.