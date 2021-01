Serie : Zwischen Ingolstadt und Zuffenhausen

Fahren, schrauben, lesen, werkeln, weiterbilden: René Soffel mit seinem Porsche 911. Er hat sich über Jahre hinweg selbst zum Audi- und Porsche-Experten geschult. Foto: TV/Jürgen C. Braun

Gusterath Teil 2 unserer Serie „Menschen & Motoren“: René Soffel lebt seine Leidenschaft für Audi und Porsche.

Sie hatten es ihm schon seit frühester Jugend angetan: Mopeds, Roller, Motorräder, Autos. In erster Linie VW und Audi fuhr er nicht nur, sondern eignete sich auch als Seiten­einsteiger über viele Jahre hinweg als sogenannter „Petrolhead“ die Technik und Kenntnisse im Umgang und damit auch der Werterhaltung der Fahrzeuge an.

Die große Sammel- und Schrauber-Leidenschaft, verbunden mit internationalen Einsätzen im Motorsport, kam erst im Lauf des Berufslebens und des Karriere-Aufstiegs. „So was muss ja schließlich auch bezahlt werden“, sagt René Soffel. Der 44-jährige Informatik-Betriebswirt steht heute im Mittelpunkt unserer Serie „Menschen & Motoren.“

Info Liebhaber besonderer Fahrzeuge gesucht Für unsere neue Volks­freund-­Serie „Menschen & Motoren“ suchen wir Liebhaberinnen und Liebhaber besonderer Fahrzeuge. Besitzen Sie ein oder mehrere spezielle Autos, Motorräder, Oldtimer, LKW, Traktoren, Boote oder Flugzeuge? Dann schicken Sie uns eine E-Mail mit Kurzbeschreibung und Telefonnummer an echo@volksfreund.de Wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf – und mit etwas Glück stellen wir Sie und Ihre Leidenschaft für Motoren schon bald im Trierischen Volksfreund vor.

„Das ist meine Memory-Wall“, sagt Soffel, als wir es uns in seiner Garage gemütlich gemacht haben, die auch als Werkstatt dient, und zeigt auf seine Wand mit vielen Erinnerungen und Plakaten: Le Mans, das Mekka des Langstrecken-Sports. Fotos mit Frank Biela, Deutscher Tourenwagenmeister in den 1990ern. Stolz packt Soffel seine neue Original-Werktasche mit Bordwerkzeug für einen seiner historischen 911er aus. „Mein Glück war vielleicht, dass ich das Handwerk nie gelernt habe. Sonst hätte ich mich bestimmt nicht von alleine so reingekniet.“ Der größte Teil seiner Freizeit geht für seine Sammel­leiden­schaft, die Instandhaltung, Service, Reparatur und natürlich das Fahren mit seinen Oldtimern drauf.

Der Porsche 911 von René Soffel aus Gusterath. Foto: Jürgen C. Braun Foto: TV/Jürgen C. Braun

Wie er sich das angeeignet habe? „Bücher lesen und machen.“ Klingt so furchtbar einfach, erfordert aber viel Passion, Disziplin und Freude daren , sich im Umgang mit alten Fahrzeugen ständig weiter zu entwickeln. Audi und Porsche haben es ihm angetan. Bei beiden Herstellern ist er organisiert, beispielsweise als Mitglied im Porsche Classsic Club Luxemburg. Im Großherzogtum arbeitet Soffel seit knapp einem Jahrzehnt als Informatiker in einem alt eingesessenen, führenden Auto­mobil­haus des Landes. Das „führend“, sagt er, „müssen wir uns jeden Tag neu erarbeiten. Der Status kommt nicht von allein.“

Eine Stunde hin von zu Hause aus – „Wenn es gut läuft, manchmal auch etwas länger“ – und eine Stunde zurück. Am Wochenende auch ab und zu mal Bereitschaft schieben. Was bleibt, spielt sich – bildlich formuliert – zwischen Ingolstadt (Audi) und Zuffenhausen (Porsche) – ab.

„Es ist nicht damit getan, dass man sich die Autos in die Garage stellt, sich in eines reinsetzt und losfährt.“ Seine selbst angeeigneten Kenntnisse im Motorsport hat er als Crew-Mitglied in etlichen Privatteams im Langstreckensport unter Beweis gestellt. Auf dem Nürburgring in der VLN und der RNC, zwei renommierten Serien. Und auch bei internationalen Renneinsätzen.

Damit ist jetzt leider Schluss. „Keine Zeit mehr.“ An den Wochenenden kommt nun auch einmal Bereitschaftsdienst in seinem Brot­erwerb dazu. Ein Autohaus, in dem es – wen wundert’s – auch um Porsche geht. Soffel, mit Herz und Verstand bei der Sache, war ein gesuchter „Freak“ für die Box. Weil ihm das sekundenschnelle, aber hochkonzentrierte Tun zwischen den einzelnen Stints, wie die Fahrabschnitte pro Fahrer heißen, am Auto nicht Last, sondern Lust war. Seinen Job in der Boxengasse bei den Fahrerwechseln und Tankvorgängen beschrieb er so: „Ich bin der, der mit der Nase im Tank steckt und aufpassen muss, dass ihm die Motorhaube nicht auf den Kopf fällt.“

Es sind nicht nur die beiden Marken, es ist auch die Geschichte und technische Entwicklung der Häuser Audi und Porsche, die René Soffel in Beschlag genommen hat. Mit seinem 85 PS starken Audi 100 im damals noch gebräuchlichen Farbton Tibet-Rot verbindet ihn eines: „Wir sind beide Jahrgang 1976. Wir passen aufeinander auf.“ Mehr als ein Jahr lang hatte er nach einem solchen Wagen gesucht und sich in dieser Zeit viele mitgenommene Fahrzeuge angeschaut. Bis er ein Exemplar fand, das in gutem Zustand war, aber, wie er selbst sagt, „noch ein paar Macken hatte“. Als aktives Mitglied des 100 Coupé S Clubs hatte er dieses Schmuckstück gekauft.

Da es sich dabei um eine Frankreich-Ausführung handelt, besticht der lange 100er Audi durch die gebräuchlichen gelben Doppelscheinwerfer. Außerdem hat er eine zentral montierte starre Dach­antenne und Ausstellfenster in den vorderen Türen. So etwas gibt es nur bei Exportfahrzeugen, die für den französischen Markt gedacht waren.

Soffel ist ein Genießer, wenn es um Autos geht. „Der Klang eines luftgekühlten Boxers ist etwas Einzigartiges.“ Und er weiß sich selbst, seine Sammel­leiden­schaft und seine Fähigkeiten, die er sich als Berufsfremder im jahrelangen „Do it yourself“ angeeignet hat, mit einem Augenzwinkern sehr gut ein zu schätzen: „Das Leben ist doch viel zu kurz, um nicht ein bisschen bekloppt zu sein.“

