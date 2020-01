Aktion : Rentner protestieren am Trierer Marktkreuz

Viele Rentner bekommen zu wenig Rente. Dagegen wendet sich eine Gruppe im sozialen Netzwerk Facebook, die auch in Trier eine Mahnwache veranstalten will. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Trier Auch in Trier plant die Gruppe „Fridays gegen Altersarmut“ eine Mahnwache. Wegen angeblich rechter Tendenzen gibt es Kritik.

So wie in vielen anderen Städten auch will das Bündnis am Freitag, 24. Januar, zwischen 14 und 16 Uhr, am Marktkreuz auf dem Trierer Hauptmarkt eine Mahnwache abhalten. Die Triererin Mechthilde Scherf organisiert die Wache. Wie viele Teilnehmer zur Veranstaltung kommen, kann sie noch nicht sagen. Es werde sicher keine Durchsagen über Megaphon geben. „Wir wollen aber einige Plakate machen“, sagt die Rentnerin. Was darauf zu lesen sein wird, kann sie bisher nicht sagen. Für sie steht hingegen fest, dass ihre Gruppe, die bei Facebook mehr als 270 000 Mitglieder hat, mit rechten Umtrieben nichts zu tun habe. Im Gegenteil. Laut Scherf würde die Seite der Gruppe abends gesperrt, damit entsprechende Beiträge gelöscht werden können.