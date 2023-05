Nicht alles gleich wegwerfen Von Kaffeemaschine bis Fahrrad: Seit zehn Jahren gibt es das Repair-Café in Trier (Fotos)

Eine entspannte Atmosphäre herrscht an diesem Samstag um kurz vor 12 Uhr in den Räumlichkeiten des Mergener Hofs. Hier hat der Lokale Agenda 21 Trier e. V. vor zehn Jahren das Repair-Café ins Leben gerufen. Um Wartezeiten und Menschenansammlungen zu vermeiden, werde um vorherige Anmeldung gebeten, sagt Pia, die jeden Gast freundlich begrüßt und deren Reparaturwünsche auf einem Formular festhält, um sie an die ehrenamtlichen Helfer weiterzugeben.