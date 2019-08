Repair Café : Reparieren statt wegwerfen im Repair Café in Trier

Trier Das Team vom Repair Café lädt am Samstag, 31. August, von 11 bis 15 Uhr, unter dem Motto „Reparieren statt wegwerfen“ in das Jugendzentrum Mergener Hof, Rindertanzstraße 4, Trier, ein. Zahlreiche ehrenamtliche Helfer werden an dem Tag anwesend sein, um defekte Gegenstände gemeinsam mit ihren Besitzern zu reparieren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red