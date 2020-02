Umwelt : Reparieren statt wegwerfen im Repair-Café Trier

Trier Unter dem Motto „Reparieren statt wegwerfen“ lädt das Team vom Repair Café zum nächsten Termin in Trier am Samstag, 29. Februar, 11 bis 15 Uhr, in den Mergener Hof ein. Im Repair Café werden viele scheinbar irreparable Stücke aus den Bereichen Elektro-, Fahrradwerkstatt und Kleidung vor dem Wegwerfen bewahrt.



