Kostenpflichtiger Inhalt: So erlebt unsere Reporterin einen Wohnungsbrand : Feuer! Wenn es zuhause brennt

Das Fenster geplatzt, der Schrank versengt, und alles bedeckt von einer Schicht aus Asche und Löschpulver. Foto: Christiane Wolff

Trier Plötzlich gehen die Rauchmelder an, der Flur ist voller Qualm, und die Flammen schlagen hoch: TV-Redakteurin Christiane Wolff erzählt, wie es sich anfühlt, wenn zu Hause ein Feuer ausbricht.

Es ist Freitag, der 13. Dezember. Ich habe Frühdienst und sitze seit 6 Uhr an unserem Esszimmertisch vor dem Laptop. Es ist kalt, der Holzofen bollert. Gerade lade ich Fotos in unser Redaktionssystem, die ein freier Mitarbeiter in der Nacht vom ersten Schnee im Hochwald gemacht hat. Mehrere LKW sind liegengeblieben. Der Räumdienst war im Dauereinsatz. Keine Verletzten.

Mein Mann macht in der Küche nebenan Frühstück. Es muss so etwa 8.14 Uhr sein. Es gibt Tage, da schlafen wir um diese Uhrzeit noch. Wir haben beide Berufe, bei denen man normalerweise nicht früh anfängt und es dafür abends häufiger spät wird.

Info Einsätze der Trierer Berufsfeuerwehr Die Trierer Berufsfeuerwehr ist 2019 bislang zu 170 Wohnungsbränden im Stadtgebiet ausgerückt – vom Küchenbrand durch verkokeltes Essen bis zum Haus in Vollbrand. 62 Menschen wurden dabei von der Feuerwehr aus den Häusern und Wohnungen gerettet – etwa, weil sie am schlafen waren. Die Verletzungen reichten von Rauchgasvergiftungen bis zu schweren Verbrennungen.

Plötzlich kommt mein Mann aus der Küche gerannt. „Scheiße“, brüllt er. An seiner Stimme merke ich, dass er nicht vergessen hat, das Schlafzimmerfenster nach dem Lüften wieder zuzumachen und es jetzt reinregnet und alles nass ist oder sowas. Ich springe auf und sprinte in den Flur. Aus dem Arbeitszimmer meines Mannes raucht es. Christians Augen sind vor Schreck aufgerissen. Der Brandmelder an der Decke geht an. Das Piepsen ist ohrenbetäubend. „Schnell, den Feuerlöscher!“, schreit mein Mann.

Als wir vor sechs Jahren als Mieter in das Einfamilienhaus in Trier-Olewig eingezogen sind, haben wir zwei Feuerlöscher gekauft. Der große, ein Sechs-Kilo-Monster mit schwarzem Schlauch, steht seitdem ganz unten auf der vorletzten Kellerstufe. Ich wollte das monströse, so technische und unwohnliche Ding nicht in der neu eingerichteten Wohnung haben. Der zweite ist kleiner, so, wie es welche fürs Auto gibt, und steht im Regal neben unserem Holzofen. Ich schnappe ihn und renne zu meinem Mann, der damit im Arbeitszimmer verschwindet. Was da brennt, und ob unsere Panik vielleicht größer ist als das Feuer, weiß ich nicht. „Soll ich die Feuerwehr rufen?“, brülle ich. „Ja!“, schreit Christian. Um 8.16 Uhr wähle ich die 110. „Notruf“, blinkt im Display meines Handys, was mir eine Millisekunde lang irgendwie absurd vorkommt.

Meine Stieftochter kommt die Treppe runtergelaufen. In T-Shirt und Unterhose, barfuß und verschlafen. Sie ist 18 und übernachtet nur noch selten bei uns. Bis zu diesem Moment habe ich nicht daran gedacht, dass sie in ihrem Zimmer in der oberen Etage ist. Mir wird schlecht. „Raus, raus!“, sage ich zu ihr und schicke sie in den kalten Regen.

Unter der 110 meldet sich die Polizei. Ich sage, dass es bei uns brennt. Der Polizist antwortet, dass ich dann die 112 wählen müsse. „Tut mir leid“, sage ich und der Polizist: „Nicht schlimm, ich kann Sie weiterverbinden – nur fürs nächste Mal!“

Die Sekunden, bis die Feuerwehr dran ist, dehnen sich. Ich versuche, mich zu beruhigen, der Mann am anderen Ende der Leitung fragt nach meinem Namen und der Adresse. Unsere Straße muss ich zwei- oder dreimal sagen, ich bin wohl schlecht zu verstehen.

Es knallt, laut, irgendwas ist im Arbeitszimmer explodiert. Eine Fensterscheibe platzt. Ich schreie den Namen meines Mannes, der aber schon durch die Terrassentür nach draußen geflüchtet ist. Ich renne auch raus. Die steile Kellertreppe runterzulaufen, um den großen Feuerlöscher zu holen, ist keine Option mehr. Vielleicht käme man nie wieder nach oben.

Von draußen sehen wir große orange Flammen an der geplatzten Fensterscheibe hochschlagen. Es ist der Moment, in dem wir nicht wissen, was jetzt. Unser Zuhause brennt.

Unser Nachbar Christoph kommt mit einem großen Feuerlöscher angelaufen. Seine Besonnenheit lässt uns wieder zu uns kommen. Mein Mann läuft mit Christoph zur Terrassentür. Andrea von gegenüber bringt einen kleinen Feuerlöscher und auch der Nachbarsjunge rennt mir mit einem kleinen Feuerlöscher entgegen. Durch die zerborstene Scheibe leere ich erst den einen, dann den anderen. Der Qualm, der aus dem Fenster dringt, drückt Löschpulver zurück in meine Lungen. Für einen Moment kann ich auch nichts mehr sehen.

Endlich höre ich das Martinshorn, die Feuerwehr ist da. Ich spüre, wie das Gefühl, verantwortlich zu sein für das Unglaubliche, das da gerade vor sich geht, kleiner wird. Das Atmen fällt wieder ein bisschen leichter.

Aus einem der Feuerwehrautos springt ein Astronaut mit Schutzanzug und Atemschlauch. Der Kopf steckt unter einer Art Haube. Ich kann das Gesicht des Mannes nicht sehen, der sich so mutig und ohne zu zögern in unsere brennende Wohnung stürzt, um uns zu helfen und die Flammen zu löschen. Es werden Anweisungen gerufen und Absprachen. Die Feuerwehrmänner rollen Schläuche aus. Der Einsatzleiter spricht mit meinem Mann. Der Qualm im Arbeitszimmer ist immer noch so dicht, dass man von außen nichts erkennen kann. Das Löschpulver, das ich eingeatmet habe, kratzt im Hals.

Unsere Nachbarn stehen auf der Straße. Manche legen mir tröstend die Hand auf den Arm. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, und versuche es mit einem Witz. „Da haben wir gestern noch so schön sauber gemacht und jetzt das“, scherze ich mit Kerstin, die am Tag zuvor wie ich im Garten das nasse Herbstlaub zusammengerecht hat.

Das Feuer ist aus. Die Feuerwehr schleppt unsere Sachen nach draußen. Verkohlte Ordner, geschmolzene Fahrradtaschen, ein halb verbranntes Regal, die angekokelte Fotocollage, die mein Mann und ich in der Fotobox bei der Abi-Feier seines Sohns gemacht haben. Wir tragen darauf ulkige Brillen und lachen. Es ist fast grotesk, wie dieses lustige Foto jetzt in einem schwarzen, stinkenden Matsch aus Asche und Löschschaum liegt.

Die drei Kriminalpolizisten, die nach der Brandursache forschen, stehen um unseren verschmolzenen Drucker herum. Ob es noch mehr Elektrogeräte in der Ecke, in der das Feuer ausgebrochen ist, gegeben habe, wollen sie wissen. Wir überlegen. Ein Akku-Ladegerät noch. Explodiert ist wohl eine überhitzte Dose mit Sprühkleber zum Basteln. Die Kripo nimmt den Drucker und ein verschmortes Ladekabel mit. „Technischer Defekt“ notiert die Kripo als Brandursache in ihren Unterlagen.

Etwa eine Stunde nachdem wir das Feuer bemerkt haben, dürfen wir wieder in die Wohnung. Im Arbeitszimmer sind Decken und Wände schwarz. Dort, wo die Sprühdose geplatzt ist, ist ein Loch im Putz. Die Fensterrollos sind verschmort. Auf dem Laminatboden steht weißer, wässriger Schaum. Schränke, Regale und Schreibtisch sind angebrannt. Der Gestank beißt in Nase und Augen. In der übrigen Wohnung liegt alles unter millimeterdickem Staub. Auch das Schuhregal im Flur ist von einer weißen Schicht überzogen, die den unordentlichen Schuhhaufen darunter zu einer amorphen Einheit macht. Fast sieht das aus wie ein Kunstwerk. Die Feuerwehr hat mit einem Lüftungsgerät Qualm und Rauch aus dem Haus geblasen. Der Lüfter stand im Erdgeschoss, im ersten Stock waren die Fenster auf. Mit dem Durchzug haben sich Asche und Löschpulver überall gleichmäßig verteilt. Mit Hilfe unserer Familien fangen wir an zu putzen.

Am Abend sitzen mein Mann und ich auf der Couch und klammern uns aneinander. Ich habe mal gelesen, dass gemeinsame schlimme Erlebnisse zusammenschweißen.

Es dauert zwei Tage, dann ist die übrige Wohnung wieder beinahe sauber. Wie viele Eimer schwarzes Putzwasser ich dabei in den Ausguss geschüttet habe, weiß ich nicht. Ich stopfe alle Kissen, Decken, Kleider in die Waschmaschine. Ein Lüftungsgerät, das mit Wasserdampf, Ozon und Infrarotlicht die Luft säubert, läuft ununterbrochen. Tatsächlich lässt sich der Geruch und die Asche aus Kleidern, von Möbeln, Böden und Fenstern wegwaschen.

Bei meinem Mann und mir ist das nicht so einfach. Was, wenn wir noch geschlafen hätten? Was, wenn morgen der Toaster, der Fernseher, der Wäschetrockner brennt? Wie kommt man nur auf die Idee, einen Feuerlöscher im Keller zu verstecken? Wir nehmen uns vor, Paranoia nicht zuzulassen. Der Adventskranz bleibt trotzdem erstmal aus, unser Ofen auch. Obwohl wir heil geblieben sind und der Sachschaden überschaubar ist, sind wir angekratzt. Wir fragen uns, wie Leute weiter zurechtkommen, denen was wirklich Schlimmes passiert?

Und wir sind dankbar. Dass wir leben und für die Hilfsangebote von Freunden, Nachbarn und Kollegen. Und was für ein Segen ist es überhaupt, in einem Land zu leben, in dem Feuerwehr, Sanitäter und Polizei binnen Minuten angerast kommen!

Wir kaufen neue Feuerlöscher für uns und unsere Nachbarn. Ich finde es seltsam, dass die Pulverlöscher im Baumarkt im Angebot sind, wie irgendein profanes Produkt, das man eigentlich nicht braucht und das beworben werden muss. In der Apotheke besorgen wir Pflaster und Wundsalbe für unsere kleinen Verletzungen. Als Weihnachtsgeschenk gibt‘s ausgerechnet ein Stabfeuerzeug dazu. Wir zögern. Die Apothekerin wundert sich. „Bei uns hat es gestern gebrannt“, sage ich. Es fühlt sich irgendwie seltsam an, das auszusprechen, es klingt so beiläufig und ist es doch überhaupt nicht.

Verkokelte Überbleibsel aus dem Büro. Ohne die Feuerwehr wäre wohl das ganze Haus abgebrannt. Foto: Christiane Wolff