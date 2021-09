Reportage : Wo Terrier und Labradore toben und lernen

Anton und Luna legen eine Spielpause ein. Foto: Karin Pütz

Trier Unsere Autorin hat einen Nachmittag in einer Tagesstätte verbracht – einer für Hunde, nicht für Kinder. Und doch gibt es da überraschend viele Ähnlichkeiten...

Sie heißen Paula, Emma, Anton und Ben und können es kaum erwarten, Friedemann und Daphne wiederzusehen. Sie freuen sich darauf, stundenlang miteinander auf der eingezäunten Rasenfläche zu toben. Zwischendurch wird gekuschelt und ab und zu gibt es Ruhezeiten – darauf achtet das Personal der Tagesstätte.

Im Inneren der großen Halle im Industriegebiet Trier-Euren ist es sauber, hell und aufgeräumt. Nirgends liegt Spielzeug herum, es türmen sich keine Gummistiefel, und es ist auffallend ruhig, obwohl sich momentan 35 Schützlinge auf dem Gelände aufhalten. Im Foyer hängt eine Kleiderleiste mit fröhlichen Laubsägearbeiten, an denen allerdings keine Anoraks hängen, sondern Hundeleinen. Am Tresen findet gerade ein „Elterngespräch“ statt. Hans und Marion sind froh, wenn sie eine Rückmeldung bekommen. Ihnen ist wichtig, dass Igor und Meo einen sozialen Umgang mit anderen lernen und sie mit Gleichgesinnten spielen können. Denn sie sollen sich ja nicht zu Beißern entwickeln.

Info HUTA Trier Adresse: Hans-Ferring-Str. 11, 54294 Trier Website: www.huta-trier.com Telefon: 0176/43210 224 E-Mail: info@HUTA-Trier.com Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 6.30 Uhr bis 19.00 Uhr, am Wochenende und an Feiertagen nach Absprache.

Ach so – das hatten wir eingangs gar nicht erwähnt: Es handelt sich bei dieser Einrichtung nicht um eine Tagesstätte für Kinder, sondern für Hunde – eine Huta, die sich gefühlt nur in Details von einer Kita unterscheidet. Seit etwa einem Jahr betreibt Jennifer Jung auf einem Areal von 15 500 Quadratmetern mit mehreren Hallen, großen, eingezäunten Gehegen und einem Hunde-Swimmingpool ihre Tagesstätte und Hundepension, die in Rheinland-Pfalz größenmäßig ihresgleichen sucht. Über 25 Jahre Erfahrung hat die 49-jährige ausgebildete Hundetrainerin vorzuweisen – zahlreiche Sachkundenachweise zeugen von ihrer Qualifikation. Über ihr Geschäftsmodell wurde in überregionalen Printmedien und in Fernsehbeiträgen bereits berichtet. Höchste Zeit für den TV, sich in der Huta einmal umzuschauen und von dem Tagesablauf dort zu berichten.

Die wichtigste Regel, die Jennifer Jung gleich zu Beginn verdeutlicht, lautet, immer die Türen hinter sich zu schließen. Wobei diese meist aus Sicherheitsglas oder aus Gittern bestehen – alles hier ist offen einsehbar und übersichtlich. Da die Bring- und Abholzeiten ganz individuell und flexibel sind, herrscht ein Kommen und Gehen. Gerade bringt Erika ihren Golden Retriever Amigo. Zwei- bis dreimal pro Woche kommt er für einen halben Tag in die Huta. „Seit Amigo herkommt, ist er ausgeglichener und entspannter, hier ist alles tipptopp – einfach klasse“, schwärmt Erika. Schon am Kreisel zur Hanns-Martin-Schleyer-Straße merke er, wo es hingehe. „Dann freut er sich schon. Der Hund ist glücklich.“ Während Erika sich wieder zum Auto begibt, nimmt eine von Jennifer Jungs sieben ausgebildeten Hundetrainerinnen den freudig erregten Amigo mit zu den anderen in die Gruppe.

Die Tiere sind nie unbeaufsichtigt, immer eine Angestellte pro Gehege behält sie ständig im Auge, ausgiebiges Kraulen inklusive. Die Gruppen sind nach Größe der Tiere zusammengestellt. Denn für den winzigen Chihuahua Luna könnte der freundschaftlich gemeinte Rempler seitens der riesigen Deutschen Dogge Urmel schmerzhaft werden. Jennifer Jung macht ihren Job mit Sachverstand und Herzblut.

In den einzelnen Hundegruppen ist es ruhig, nur ganz selten wird gebellt, alle verstehen sich untereinander und wirken äußerst entspannt. Per Walkie-Talkie bittet Jennifer Jung nun eine ihrer Angestellten darum, Labrador Sykes zum Gehege mit dem Pool zu bringen. Sykes ist begeistert und kann es kaum erwarten, dass sich das Tor öffnet. Kaum ist er von der Leine los, springt er ins Wasser und schwimmt einmal quer hindurch. Dann kommt er wieder raus und schüttelt sich das nasse Fell aus – natürlich direkt neben seinen zweibeinigen Zuschauern. Dabei scheint er zu lachen. Auch Jennifer Jung freut sich. Sie erzählt, Sykes sei als absoluter Nichtschwimmer in die Huta gekommen. „Er ist als Welpe in einen Brunnen gefallen und war traumatisiert.“ Mit viel Geduld habe sie ihm die Angst vor dem Wasser genommen. Als wolle er das Gesagte bestätigen, hüpft Sykes wieder mit Elan ins Wasser und ist kaum wieder herauszubekommen.

Der Pool steht nicht nur den Huta-Hunden zur Verfügung, er wird beispielsweise auch zur Hundephysiotherapie angemietet. Auch die Freiflächen können von jedermann gemietet werden. „Übrigens gibt es in der ganzen Stadt Trier keine öffentliche Freilauffläche für Hunde“, erklärt Jennifer Jung. Sie wohnt zusammen mit ihrem Mann Frank direkt neben der Huta. So kann sie auch nachts nach den Pensionsgästen schauen, die in geräumigen „Einzelzimmern“ mit Fußbodenheizung untergebracht sind.

Während Sykes wieder zu seinen Kollegen im Freigehege darf, holt Yvonne ihren großen schwarzen Hund Nero ab. Seit Dezember kommt er täglich sieben bis acht Stunden her. Er stammt aus einem kroatischen Tierschutzprogramm und hatte lange Zeit kein schönes Leben.

„Mir ist besonders wichtig, dass er hier zusammen mit seinen besten Freunden spielt“, sagt Yvonne. Kurz danach bringt Martina Claude und Luc vorbei. Einmal in der Woche ist für die beiden Möpse Tobezeit und Pflege der Sozialkontakte angesagt. Martina ist noch nicht wieder zurück am Auto, schon flitzen ihre Lieblinge mit Terrier Anton ausgelassen über den Rasen.

Im Innenraum ist heute nichts los - alle spielen draußen. Foto: Karin Pütz

Zur Aufgabe der Hundetrainerinnen gehört es auch, mit den Schützlingen zu kuscheln. Foto: Karin Pütz

Aus Sykes ist ein begeisterter Schwimmer geworden. Foto: Karin Pütz