Erstes veganes Restaurant Warum das Loy Vegan in Trier (vorübergehend) wieder geschlossen hat

Sachen gibt’s, die gibt’s gar nicht: Wer dieser Tage durch die Stadt spaziert, dabei vielleicht auf die Idee kommt, sich in Triers erstem komplett veganen Restaurant bewirten zu lassen, der sollte umplanen: Denn das Loy Vegan am Konstantinplatz 11-12 hat dicht, die Türen sind zu. Und das, obwohl Restaurant-Chef Vu Hoangh Anh Nguyen und sein Team den Laden erst zum 1. August offiziell eröffnet hatten. Dabei lief es doch augenscheinlich, die Terrasse war häufig gut besucht. Vor Ort an der Eingangstür hängt nun ein Zettel, darauf steht was von Umbauarbeiten geschrieben – mysteriös ... „Wisst ihr, was da los ist?“, fragen drei Leserinnen und Leser den Volksfreund.