Neueröffnung vor Weihnachten Aus dem Currymeister wird das Restaurant Olivia in der Neustraße Trier

Trier · Das Namensschild hängt schon an der Fassade, ab Montag kommt das Mobiliar: Wir verraten, wann das neue Restaurant „Olivia“ in der vorderen Neustraße eröffnet und was auf der Speisekarte steht.

04.12.2023 , 15:00 Uhr

Vor der Neueröffnung: Das neue Restaurant Olivia in den vormaligen Currymeister-Räumen in der Trierer Neustraße. Foto: Roland Morgen

Das Tex-Mex-Restaurant Quesadilla am Viehmarkt, die Villa Weißhaus hoch über Pallien, der Historische Bahnhof in Konz: Die Restaurants des Trierer Multi-Gastronoms Atilla Gülgen laufen nicht nur gut, überall wird auch viel Wert auf Einrichtung und Optik gelegt. Beim neuesten Projekt – dem Olivia in der Neustraße 50 – darf das wohl auch erwartet werden. Zwar wurde für den Vorgängerladen, den Currymeister von Gastronom Michael Berger, das Lokal vor rund sechs Jahren erst komplett renoviert und hergerichtet. „Aber wir haben trotzdem alles neu gemacht – Decken, Wände, Boden, Theke“, sagt Atilla Gülgen. „Schließlich soll alles perfekt zueinander passen, modern und gemütlich zugleich.“ Zum Konzept gehört auch ein spezielles Lichtprogramm: Zum Frühstück wird das Olivia anders ausgeleuchtet als zum Mittagstisch, und fürs Abendessen und den anschließenden Barbetrieb sowieso.