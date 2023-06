Serie: „Bester Italiener in Trier“ Der Pizzaofen steht mitten im Restaurant – das „Oro“ im alten Bahnhof Trier-Süd

Direkt am Südbahnhof, im alten Bahnhofsgebäude, befindet sich der nächste Kandidat unserer Reihe „Der beste Italiener Triers“: das Restaurant Oro. Von Zeit zu Zeit kann man durch Fenster am oberen Rand des Gebäudes in den Bahnhof einfahrende Züge beobachten. Der alte Charme eines Bahnhofsgebäudes. Ein Stück weit bleibt er so erhalten.