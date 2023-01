Ein Zehntel geschafft : 22.000 Scherben für Erzengel Michael – Restaurator setzt Mosaik wieder zusammen

Trier Thomas Lutgen war nie ein Puzzle-Fan. Aber jetzt hat er es mit dem größten Puzzle von Trier zu tun. Der Diplom-Restaurator rekonstruiert das aus 22.000 Glas- und Fliesenstücken bestehende Michael-Mosaik aus der Gartenfeldstraße – und rettet damit das bedeutende Kunstwerk.

Winterzeit – Mußezeit? Nicht für Thomas Lutgen. Der 54-jährige Trierer Diplom-Restaurator hat in der Branchen- „Nebensaison“ sprichwörtlich alle Hände voll zu tun. Mit Unterstützung von Praktikantin Maria Helling (18) rekonstruiert er ein in seine Einzelteile zerlegtes Kunstwerk von Jakob Schwarzkopf (1926-2001): Das Michael-Mosaik, das fast 60 Jahre lang das Wohnhaus an der Ecke Ostallee/Gartenfeldstraße geziert hat. Dort musste es 2021 weichen, weil es einem grundlegenden Umbau des Gebäudes im Weg war.