Seltenes Handwerk : Alte Kunst im neuen Glanz – Annette Krohn restauriert Gemälde aus vergangenen Tagen.

Trier Bilder können sich mit den Jahren verändern. Farben verblassen oder vom letzten Umzug ist ein deutlicher Kratzer auf der Oberfläche zu sehen. Annette Krohn ist Gemälderestauratorin und kennt die nötigen Kniffe, um ein altes Kunstwerk neu erstrahlen zu lassen.

„Malerei ist für mich die höchste Kunst“, so beschreibt Annette Krohn ihre Leidenschaft für die Schätze, um die sie sich kümmert. Ihr Lebenslauf spiegelt diese Leidenschaft. Nach ihrer Schulzeit hat sie eine Ausbildung zur Bühnenbildnerin gemacht, hat Staffelmalerei studiert und später noch eine Ausbildung zur Restauratorin absolviert. Dabei hat es sie von Berlin über die Niederlande bis nach Belgien verschlagen. Nun lebt die 55-jährige in Trier und möchte hier Fuß fassen.

Ihr Spezialgebiet sei die Retusche, erklärt sie. Dabei schaue man nach Fehlstellen. Das sind Stellen im Gemälde, an denen etwas fehlt, was ursprünglich da war. Die Gründe hierfür können unterschiedlich sein: „Zum Beispiel durch Wasserschäden oder Unfälle. Manchmal weiß man es auch einfach nicht“, so Annette Krohn. Daher bestehe ein großer Teil ihrer Arbeit darin, sich das Kunstwerk erst einmal genau anzuschauen und unter Umständen auch zu recherchieren, was die ursprünglichen Ideen und Intentionen des Malers waren. Das beanspruche viel Zeit. „Ich darf nicht selbst kreativ sein und muss es genauso rekonstruieren, wie der Künstler es ursprünglich gewollt hat“, betont sie. Ein Beispiel: Auf einem Gemälde, das Annette restauriert hat, fehlten die Augen der dargestellten Person. Ihre Nachforschungen bestanden daher darin, ausfindig zu machen, wie die Augen ursprünglich ausgesehen haben könnten.

So arbeitet Restauratorin Annette Krohn

Der erste Schritt ihrer Arbeit bestehe immer in der genauen Betrachtung eines Bildes. Anschließend können die weiteren Arbeitsschritte stark variieren. „Das kommt immer ganz auf das Kunstwerk an. Manche Bilder müssen nur gesäubert werden. Andere nehme ich aus dem Rahmen und klebe zuerst die Malschicht, wenn diese locker ist“, schildert Annette den groben Ablauf. Durch das Reinigen und das Auftragen einer Glanzschicht können die Farben eines Gemäldes neu erstrahlen. Wenn Löcher in der Oberfläche eines Kunstwerks entstanden sind, kann Annette Krohn diese „kitten“, also verschließen. Dabei und bei all ihren weiteren Schritten muss sie sehr behutsam sein: „Man versucht, nicht zu gewaltsam vorzugehen und geht immer davon aus, dass alte Bilder Fehler haben“, so die Restauratorin.