Stadtbild Trierer Petrusbrunnen: Frischzellenkur mit Hindernissen

Man kann die Uhr danach stellen. Um Punkt 10 Uhr beginnt jeden Tag das große Plätschern in Triers Brunnentrögen. Dann wird per Zeitschaltuhr „Wasser masch!“ausgelöst. In den vergangenen Tagen hat das Amt StadtRaum die historischen Wasserspender aus dem Winterschlaf herausgeholt.