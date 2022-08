Medizinische Versorgung : Rettungswagen wird in Neumagen-Dhron stationiert

Foto: dpa/Jens Büttner

Neumagen-Dhron Nicht in allen Orten entlang der Mosel ist die medizinische Versorgung in einem Notfall gleich gut gesichert. Ein neuer Rettungswagen in Neumagen-Dhron soll die Situation ab Oktober verbessern.

Bei einem medizinischen Notfall kann eine schnelle und professionelle Versorgung oftmals lebensentscheidend sein. Darum ist gesetzlich geregelt, dass Rettungskräfte nach maximal 15 Minuten nach Eingang des Notrufs vor Ort sein müssen. Dies ist aktuell an einigen Orten entlang der Mosel nicht der Fall.

Darum startet die Kreisverwaltung Trier-Saarburg als zuständige Rettungsdienstbehörde einen Probebetrieb des Malteser Hilfsdienstes in Neumagen-Dhron.

Betroffen sind hier insbesondere Trittenheim im Landkreis Trier-Saarburg sowie Neumagen-Dhron und Piesport im Landkreis Bernkastel-Wittlich. Aktuell wird die Versorgung des betroffenen Gebietes überwiegend durch die Rettungswachen in Schweich, Andel und Thalfang übernommen.

Zuständig für die Überprüfung der rettungsdienstlichen Versorgung ist in Rheinland-Pfalz die Rettungsdienstbehörde, die auch über die Vergabe der Rettungswache an eine Hilfsorganisation entscheidet. Im Gebiet des ehemaligen Regierungsbezirks Trier und damit auch für die betroffenen Ortschaften ist das die Kreisverwaltung Trier-Saarburg.

Diese hat nun entschieden, einen Rettungswagen des Malteser Hilfsdienstes probeweise in Neumagen-Dhron zu stationieren. Um Tag und Nacht eine Versorgung sicherzustellen, soll der Rettungswagen rund um die Uhr einsatzbereit sein.

„Alle Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht auf eine gute Versorgung im medizinischen Notfall. Ich freue mich, dass wir dies in Zukunft auch entlang der Mosel in Zusammenarbeit mit den Hilfsorganisationen noch besser sicherstellen können“, so der Landrat des Kreises Trier-Saarburg, Stefan Metzdorf.

Gregor Eibes, Landrat des Kreises Bernkastel-Wittlich, begrüßt die Entscheidung der Kreisverwaltung Trier-Saarburg und betont die Bedeutung der Hilfsorganisationen und des Ehrenamtes: „Nicht nur die Hilfsorganisationen, sondern auch die vielen ehrenamtlichen Kräfte zeigen einen unermüdlichen Einsatz zur Rettung von Menschenleben. Ein zusätzlicher Standort in Neumagen-Dhron ermöglicht schnelle Hilfe auch an Orten, die bislang oftmals zu lange auf einen Rettungswagen warten mussten.“

Der Probebetrieb soll vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023, zunächst befristet auf ein Jahr, durch die Bereitstellung eines Rettungswagens sichergestellt werden.