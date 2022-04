Kinder-Kochbuch : Kochbuch für die Kleinsten

Trier „Grombeerschnietscher“ und „Mehlklöß mit Äppelschmer“ – das sind zwei der vielen Gerichte, die das Kochbuch „Soo lecker! Pänz kochen und backen, was schmeckt“ zu bieten hat. Was es sonst noch an Leckereien zu entdecken gibt und worauf die Kinder beim Experimentieren in der Küche achten müssen.

„Leckere und abwechslungsreiche Rezepte zu Gerichten aus der Heimat und der ganzen Welt warten darauf, gekocht, gebacken und verkostet zu werden.“ Damit wird im Kochbuch „Soo lecker! Pänz kochen und backen, was schmeckt“ geworben. Begleitet von Illustrationen des Trierer Cartoonisten Johannes Kolz wird mit dem Buch nun auch den kleinsten Köchen eine Anleitung an die Hand gegeben, wie sie ihre Lieblingsgerichte selbst zubereiten können.

Eine Auswahl an Rezepten

Das Kochbuch beginnt mit einer Übersicht aller Gerichte, die die Kinder auf den folgenden Seiten nachkochen können. Die Auswahl reicht von Kleinigkeiten wie Waffeln, Müsli oder Milchreis bis hin zu Spaghetti Bolognese, mexikanischen Tortillas und selbstgemachter Pizza. Auch Rezepte zu süßen Speisen wie Schokoplätzchen, gefrorenem Himbeer-Joghurt oder Tassenkuchen sind in dem Trierer Kochbuch zu finden.

So lernt das Kind kochen

Darauf folgt eine Doppelseite, auf der das „Basis-Wissen“ vermittelt wird. Hier werden dem Kind die Bedeutungen verschiedener Begriffe und Redewendungen erklärt, die beim Kochen und Backen wichtig sind. Es lernt, was es mit einer „Prise Salz“ auf sich hat oder was es bedeutet, „den Teig gehen zu lassen“.

Nach dieser Einführung geht es auch schon los. Die Rezepte zu den verschiedenen Speisen werden nacheinander aufgeführt. Dabei sieht man jeweils ein Bild sowie den Namen des fertigen Gerichts. Darunter findet das Kind eine Auflistung der Zutaten und der Küchengeräte, die es für die Zubereitung braucht. Unter der Überschrift „So machst du das“ wird dem kleinen Koch dann genau erklärt, was er mit den Zutaten tun muss, um sein ausgewähltes Gericht am Ende genießen zu können. Verschiedenste Illustrationen, gefertigt von Johannes Kolz, sorgen für die nötige Lockerheit und den einen oder anderen Lacher. So kann sich das Kind etwa auf „hüpfende“ Kirschen oder eine Karotte freuen, die in einer Pfanne als Boot über die Seite „segelt.“

Zwischendurch finden sich Hinweise, die das Kind an die Gefahr scharfer oder heißer Gegenstände erinnern. So wird es beispielsweise davor gewarnt, beim Kochen und Backen zu leichtsinnig mit Messern oder dem Backofen umzugehen.

Für wen ist das Buch geeignet?

„Soo lecker! Pänz kochen und backen, was schmeckt“ ist geeignet für alle Kinder, die den Spaß am Kochen entdecken und ihre Lieblingsgerichte auch einmal selbst zubereiten möchten.