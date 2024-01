Es muss nicht immer Kaviar sein Spannende Küche in preiswert: Ali Haidar vom Herrlich Ehrlich in Trier verrät sein Sparrezept

In der guten Küche heißt es: „Es kommt nicht darauf an, was man kocht, sondern wie man es kocht“. Will sagen: Auch aus einfachen und preiswerten Zutaten lässt sich mit etwas Kreativität ein köstliches und preiswertes Mahl zaubern. Viele Menschen müssen oder wollen sparen, die Weihnachtszeit war teuer genug. Die Inflationsrate flacht ab, die Preise für Lebensmittel sinken aber nicht.