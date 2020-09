Mainz/Trier : Land will Verordnung ändern: Bordelle dürfen wieder öffnen

Mainz/Trier Nach Informationen des Trierischen Volksfreunds will das Land am heutigen Mittwoch eine Änderung zur aktuellen Corona-Verordnung bekannt geben. Demnach sollen Bordelle, deren Betrieb bislang im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie noch verboten ist, ab dem morgigen Donnerstag wieder öffnen dürfen – unter strengen Infektionsschutzauflagen.

Am Mittwochvormittag twitterte Sven Teuber, SPD-Landtagsabgeordneter aus Trier, dass er zum Thema Bordellöffnungen in den vergangenen Wochen einige Gespräche in Mainz geführt habe, um eine Öffnungserlaubnis für Bordelle zu erreichen. Alle Branchen hätten mittlerweile wieder ihre – wenn auch kleinen – Nischen bekommen, um trotz Corona ihrer Arbeit nachzugehen. „Nur bei der Prostitution tun wir uns immer noch schwer und zwingen damit noch mehr Frauen in die Illegalität, obwohl wir sie schützen sollten“, schrieb Teuber. Nach TV-Informationen soll die Änderung der elften Corona-Verordnung, die das SPD-geführte Mainzer Gesundheitsministerium am 16. September erlassen hatte, am heutigen Mittwoch veröffentlicht werden.