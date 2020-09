Corona-Verordnung : Betreiber klagt gegen Bordellschließung

Der Betreiber der Villa Venezia in Trierweiler hat vor dem Verwaltungsgericht Mainz Klage eingereicht. Foto: TV/Christiane Wolff

Trier/Trierweiler Während Sexarbeiterinnen in Hotels und Wohnungen ihre Dienste anbieten dürfen, müssen entsprechende Etablissements geschlossen bleiben. Die Aktion eines Bordellbetreibers aus Trierweiler könnte Auswirkungen aufs ganze Land haben.

Sogar in den USA ist die Trierer Sexarbeiterin Nicole Schulze mittlerweile bekannt. Auf dem Foto, das die Boulevardzeitung „New York Post“ veröffentlicht hat, kniet sie vor dem Düsseldorfer Landtag im Vierfüßlerstand auf einer Matratze. Hinter ihr presst ein Mann seine Hüfte an ihr Gesäß. Geschätzter Abstand zwischen den mit Masken verdeckten Mündern: ein guter Meter. Mit der so ungewöhnlichen wie öffentlichkeitswirksamen Aktion wollte die 40-Jährige zeigen, dass es auch in ihrer Branche möglich ist, unter Corona-Bedingungen zu arbeiten.

Waren anfangs der Pandemie noch jegliche sexuelle Dienstleistungen verboten, dürfen Prostituierte mittlerweile wieder in Wohnungen und Hotels Freier empfangen. Bordelle bleiben allerdings weiter geschlossen – zumindest in Rheinland-Pfalz.

Info Trierer Bordellbetreiber reicht Klage ein Während in anderen Bundesländern Normenkontrollverfahren gegen die Corona-Verordnungen möglich sind, lässt die rheinland-pfälzische Rechtsordnung das nicht zu. Hier müssen einzelne Antragsteller für ihren jeweiligen Betrieb individuelle Klagen einreichen. Im Fall des Trierer Bordellbetreibers läuft beim Mainzer Verwaltungsgericht (VG) ein Eilverfahren, mit dem der Antragsteller vorläufigen Rechtsschutz für sein Etablissement Villa Venezia in Trierweiler erwirken will. Gibt das Gericht ihm recht, könnte er seinen Betrieb wieder öffnen. „Formaljuristisch hat der Beschluss im Eilverfahren allerdings nur Gültigkeit für genau diesen Betrieb“, betont VG-Richter und stellvertretender Pressesprecher Jens Milker. Für den Fall, dass das VG dem Bordellbetreiber recht gibt, dürften also andere Bordelle in Rheinland-Pfalz nicht automatisch auch wieder öffnen. „Zumindest theoretisch müsste jeder Betreiber individuell Klage einreichen“, erklärt Milker. Möglich sei allerdings auch, dass die Landesregierung einen solchen Beschluss des Verwaltungsgerichts zum Anlass nehmen könnte, die Corona-Verordnung von sich aus entsprechend zu ändern.

Auch in „Prostitutionsfahrzeugen“ verbietet das Mainzer Gesundheitsministerium mit der ab dem heutigen Mittwoch gültigen neuen Corona-Verordnung weiterhin käuflichen Sex. Begründung: In „Prostitutionsstätten, Prostitutionsfahrzeugen und bei Prostitutionsveranstaltungen“ träfen „in der Regel besonders viele Personen aufeinander“, wie Ministeriumssprecherin Stefanie Schneider auf Nachfrage des Trierischen Volksfreunds mitteilt. Die im Kampf gegen Corona notwendigen Hygiene- und Schutzmaßnahmen könnten dann „unter Umständen nicht gewährleistet werden“.

Nach der Vorstellung des Ministeriums werden in kleinen Wohnmobilen, wie sie vor Corona an der Bitburger Straße regelmäßig standen, und Bordellen also offenbar regelmäßig wilde Sexpartys mit etlichen Teilnehmern gefeiert – inklusive Massenansteckungsgefahr.

Unsinn, sagt Johanna Weber, Sprecherin des Berufsverbands Sexarbeit: „Bis auf wenige Ausnahmen findet bei der Sexarbeit immer ein Eins-zu-eins-Kontakt statt. Die Kunden sind peinlich darum bemüht, dass sie niemanden außer ihrer Erotikpartnerin im Bordellflur oder sonstwo treffen. Diskretion wird selbst in provinziellen Kleinstadtbordellen großgeschrieben.“

Eine weitere „sehr hartnäckige Fehleinschätzung“ sei, dass jede Sexarbeiterin täglich eine Unmenge an Kunden habe. „Dem ist leider nicht so, im Durchschnitt sind es bloß zwei bis drei Kunden pro Tag“, sagt Weber.

In Berlin sind die Bordelle bereits seit über einem Monat wieder geöffnet. Auch in den rheinland-pfälzischen Nachbarländern Nordrhein-Westfalen und dem Saarland haben die Etablissements den Betrieb wieder aufgenommen. Insgesamt ist Sexarbeit in Bordellen in elf Bundesländern wieder möglich – unter Auflagen.

„Es gibt sehr strenge und branchenangepasste Hygienekonzepte, die eingehalten werden. Auch gibt es in den besagten Bundesländern keinen Hinweis auf steigende Coronazahlen ausgelöst durch Prostitutionsstätten. Die pauschale Annahme, Corona-Schutzmaßnahmen würden in der Erotikbranche nicht funktionieren, ist somit widerlegt“, erklärt Weber.

Auch der Unternehmerverband Erotikgewerbe Deutschland, in dem die Bordellbetreiber organisiert sind, kritisiert die Landesregierung scharf. In den letzten drei Wochen hätten Verwaltungsgerichte im Saarland, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Niedersachsen und zuletzt Nordrhein-Westfalen bestätigt, dass auf Basis des aktuellen Infektionsgeschehens die Schließung von Prostitutionsstätten nicht mehr aufrechtzuhalten sei. Passende Hygienekonzepte könnten Infektionsrisiken adäquat minimieren, betont Verbandssprecher Holger Rettig.

Ein Bordellbesitzer aus dem Saarland, der in Trierweiler die Villa Venezia betreibt, hat beim Verwaltungsgericht in Mainz Klage eingereicht. „Es ist nicht nachvollziehbar, dass Prostitution in Hotelzimmern und Privatwohnungen erlaubt ist, aber ausgerechnet nicht in Prostitutionsstätten, die konzessioniert sind und bei denen die Behörden die Umsetzung der Hygieneregeln kontrollieren können“, sagt sein Rechtsanwalt Michael Karthal.

Die Frankfurter Kanzlei westendLaw hat in den vergangenen Wochen ähnliche Klagen schon in sieben anderen Bundesländern geführt – unter anderem im Saarland. In allen Fällen kippten die Gerichte die von den Landesregierungen erlassenen Bordellschließungen. Dass die rheinland-pfälzische Regierung sich davon offenbar unbeeindruckt zeigt, sei „mehr als ein Zeichen von Schwäche“, schimpft Unternehmerverbandssprecher Rettig.

Sexarbeiterin Nicole Schulze. Foto: TV-Archiv/Hans Krämer Foto: Hans Krämer