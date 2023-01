Kronen, Füllungen, Paradontitis : Zähne bei Rheinland-Pfälzern immer schlechter: Wo Menschen in der Region Trier besonders oft zum Zahnarzt müssen

In Trier müssen 60-Jährige überdurchschnittlich oft zum Zahnarzt. Foto: dpa Foto: dpa-tmn/Markus Scholz

Trier Die Zahngesundheit der Menschen in Rheinland-Pfalz hat in den vergangenen Jahren abgenommen. Aktuelle Analysen zeigen, dass auch die Stadt Trier und die Landkreise davon betroffen sind.

Um die Zahngesundheit der Menschen in der Region steht es offenbar nicht so gut. In Trier müssen sich 40-Jährige wegen Problemen im Schnitt alle zwei Jahre behandeln lassen. In der Vulkaneifel sind es die unter 20-Jährigen, die überdurchschnittlich oft wegen Behandlungen auf den Zahnarztstuhl müssen.

Das geht aus dem neuesten Zahnreport der Krankenkasse Barmer hervor. Untersucht wurde, wie lange 20-, 40- und 60-Jährige keine Zahntherapie wie etwa neue Kronen, Wurzel- und Parodontitisbehandlungen, Zahnentfernungen oder Füllungen benötigten. Untersucht wurden rund 340.000 Rheinland-Pfälzer, die zwischen 2012 und 2020 bei der Barmer versichert waren. Dies sei für das Land und die Landkreise eine repräsentative Größe, sagte Barmer-Landeschefin Dunja Kleis.

So steht es um die Zahngesundheit in Rheinland-Pfalz

Demnach ist die durchschnittliche Zeit ohne Zahntherapie in den Jahren 2012 bis 2020 bei den 60-Jährigen in Rheinland-Pfalz um zwei Monate auf 2,2 Jahre gesunken. In der Region liegen alle vier Landkreise und die Stadt Trier in dieser Altersgruppe über dem Durchschnitt. Das heißt, die 60-Jährigen müssen weniger oft wegen Problemen zum Zahnarzt als in anderen Teilen des Landes. Anders sieht es bei den 20-Jährigen aus. In dieser Gruppe ist die durchschnittliche Zeit ohne Zahntherapie in den Jahren 2012 bis 2020 um einen Monat auf 4,7 Jahre gesunken. Im Eifelkreis Bitburg-Prüm und in der Vulkaneifel müssen die Jüngeren etwas häufiger zum Zahnarzt, nämlich im Schnitt alle 4,6 Jahre.

Wer in Trier ungewöhnlich häufig zum Zahnarzt muss

Die Zeit ohne Zahntherapie bei den 40-Jährigen blieb in dem untersuchten Zeitraum mit 2,3 Jahren unverändert. In der Region bildet Trier mit im Schnitt alle zwei Jahren notwendigen Zahnarztbesuchen einen negativen Ausrutscher. Die 40-Jährigen in der Stadt müssen nach den Ergebnissen des Barmer-Reports damit wegen Problemen öfter zum Zahnarzt als die Gleichaltrigen im Rest in der Region. In Trier-Saarburg liegt die durchschnittliche Zeit bei rund drei Jahren, in der Vulkaneifel bei durchschnittlich 2,6 Jahren.

Der Report zeige, dass entgegen dem Trend in anderen Bundesländern die Zahngesundheit der Menschen in Rheinland-Pfalz in den vergangenen Jahren abgenommen habe, sagte Kleis. „Rheinland-Pfalz ist das einzige Bundesland, das in keiner der drei für den Zahnreport untersuchten Altersgruppen Verbesserungen bei der Zahngesundheit zeigt. Es sollten nun Maßnahmen zur Stärkung der Gesundheitskompetenz bei Patientinnen und Patienten ergriffen werden“, fordert Kleis.

Trotz abnehmender Zahngesundheit der Menschen in Rheinland-Pfalz stehe das Bundesland im Vergleich gut da. So sei die mittlere Zeit ohne Zahntherapie im Jahr 2020 unter den 20-Jährigen nur im Saarland (4,9 Jahre) und in Baden-Württemberg (4,8 Jahre) höher als in Rheinland-Pfalz gewesen. Bei den 40-Jährigen lag Rheinland-Pfalz im gleichen Jahr hinter Hamburg (2,8 Jahre), Baden-Württemberg, dem Saarland (je 2,7 Jahre) und Bremen (2,4 Jahre) auf Rang fünf. Bei den 60-Jährigen sei die Zeit ohne Zahntherapie im Durchschnitt nur im Saarland (2,3 Jahre) höher als in Rheinland-Pfalz gewesen.

„Wir wissen seit langem, dass sich viele Zahnerkrankungen vermeiden ließen. „Neben der persönlichen Mundhygiene und einer zahngesunden Ernährung sollten wir weiter darauf setzen, dass die Zahnarztpraxen Prophylaxe intensivieren und so alle Potenziale heben“, sagt Kleis.