Essen und Trinken Rhythm & Wine: Junge Winzer aus der Region vereinen Tradition und Innovation

Mehr als 400 Besucher zog es am Samstag in die Orangerie des Trierer Nells Park Hotels. Insgesamt 18 Winzerbetriebe des Vereins Moseljünger boten ihre edlen Tropfen an. Zwei volle Hallen und reger Betrieb sowohl vor als auch hinter den Probier-Ständen unterstrichen die Leidenschaft aller Beteiligten für den Rebensaft. Ausgeschenkt wurden mehr als 50 verschiedene Weine, darunter vor allem Riesling-Variationen. In Begleitung zur Probe gab es ein Angebot an warmen Speisen. Die Band Soul Family sorgte mit einem abwechslungsreichen Programm für gute Stimmung.