Medizinische Versorgung : Nächster Schritt zu besserer Versorgung

Trier Erweiterung der Kinder- und Jugendpsychiatrie: Das Trierer Klinikum Mutterhaus feiert mit prominenten Gästen Richtfest.

Der große Bahnhof unterstrich die Bedeutung des Anlasses: Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Triers OB Wolfram Leibe waren „selbstverständlich“ am Montag im Klinikum Mutterhaus der Borrmäer­innen dabei. Prominente Gäste für ein Richtfest, zumal man sich bereits vor acht Monaten beim ersten Spatenstich für den Erweiterungsbau der Kinder- und Jugendpsychiatrie die Ehre gegeben hatte.

Chefarzt Günther Stratmann, der Leiter der Abteilung, wertete die neuerliche Teilnahme als Ausdruck von hoher Wertschätzung: „Wir fühlen uns sehr geehrt.“ Auch nackte Zahlen sprechen für sich: Rund fünf Millionen Euro kostet der Neubau; 3,1 Millionen Euro kommen vom Land. Eine sehr gute und sinnvolle Investition, wie Malu Dreyer in ihrer Festrede betonte. Die räumliche Erweiterung ermögliche es, die hohe Qualität der Arbeit der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Trier auch in Zukunft sicherzustellen. „Es ist beruhigend zu wissen, dass die jungen Patienten hier gut aufgehoben sind.“