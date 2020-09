Freizeit : Auf Wiedersehen, Stern von Trier!

Acht Wochen lang hat das Riesenrad in Zurlauben die Trierer Nächte erhellt. Foto: Thomas Vatheuer

Trier Am Sonntag ist Schluss. Dann wird sich das rund 60 Meter hohe Riesenrad am Moselufer in Trier zum vorerst letzten Mal drehen. Wiedersehen soll aber Freude machen.

Es war für Trier eine runde Sache: Nach knapp acht Wochen dreht sich das Riesenrad in Zurlauben am Sonntag, 20. September, zum vorerst letzten Mal. Es ist inzwischen als „Stern von Trier“ bekannt. „Wir möchten uns bei unseren Besuchern und den vielen neuen Fans für unser Riesenrad am Zurlaubener Ufer bedanken“, sagt Oscar Bruch jun. „Die Stadt und ihre Besucher haben das Sky Lounge Wheel als sehr beliebtes Fotomotiv in ihr Herz geschlossen. Aus diesem Grund wollen wir im nächsten Jahr wiederkommen“, sagt der Schausteller aus Düsseldorf.

Norbert Käthler, Geschäftsführer der Trier Tourismus und Marketing GmbH (ttm), zieht ebenfalls eine positive Bilanz: „Das Riesenrad hat einen hervorragenden Beitrag zur weiteren Belebung des Moselufers geleistet.“ In der aktuellen Situation sei die Attraktion ein wichtiger Impuls für den Tourismus gewesen.

Zahlreiche Veranstaltungen rundeten das Gastspiel des Riesenrads ab und begeisterten viele Fahrgäste, darunter die „Weinproben im Riesenrad“ mit dem Weingut der Vereinigten Hospitien in Trier und die Weltpremiere für die erste musikalische Viezprobe in einem Riesenrad mit der „Leiendecker Bloas“, unterstützt von der Trierer Viezbruderschaft.

Bruch: „Unsere Besucher wünschen sich eine Fortsetzung im nächsten Jahr. Wir kommen gerne wieder ans Moselufer zurück, der Standort war ideal für uns.“Noch in den kommenden Wochen sollen in Gesprächen die Rahmenbedingungen für eine Rückkehr im Jahr 2021 geklärt werden. „Für das nächste Jahr planen wir weitere Optimierungen und neue Events, besonders für Familien mit Kindern“, sagt Oscar Bruch jun.