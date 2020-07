Freizeit : So langsam erkennt man, was es werden soll

Der Stand der Arbeiten am Sky Lounge Wheel am Freitagnachmittag. Foto: Thomas Vatheuer

Trier In einer Woche soll sich der erste Gast in das Riesenrad in Zurlauben einsteigen. Seit Freitagmittag steht die Mittelachse des Fahrgeschäfts.

Die Aufbauarbeiten für das drittgrößte mobile Riesenrad der Welt haben am Montag begonnen. Das soll sich ab 24. Juli auf dem Gelände am Moselufer in Trier drehen.

Lesen Sie auch Riesenrad in Zurlauben : Nach dem City Skyliner kommt das Sky Lounge Wheel nach Trier