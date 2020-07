Riesenrad in Zurlauben : Nach dem City Skyliner kommt das Sky Lounge Wheel

Riesenrad in Zurlauben

Start ist am 24. Juli 2020 um 11 Uhr. Foto: Oscar Bruch jr. GmbH & Co. KG

Trier Nach dem City Skyliner im vergangenen Jahr geht es bald erneut hoch hinaus. Ab Freitag, 24. Juli, wird ein Riesenrad am Zurlaubener Ufer Gäste in fast 60 Meter Höhe bringen.

„Wir sind froh, mit dem Riesenrad eine weitere Attraktion an die Mosel zu bringen, die auch zusätzlich den Tourismus in diesem Jahr beleben kann,“ sagt Norbert Käthler, Geschäftsführer der ttm. „Es ist ein Baustein dafür, dass Stadt und Fluss weiter zusammenwachsen. Denn neben dem Riesenrad und dem geplanten Moselstrand beim Nordbad wird auch der Kulturhafen Zurlauben ab Ende August wieder am Moselufer stattfinden.“