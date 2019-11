Konzert : Harmonie, Moselwein und jede Menge Spaß seit 20 Jahren

Sie sind alle begeistert dabei, die Sänger der Riesling-Harmonists, von denen einige bereits von Anfang an unter Leitung von Horst Goerres (am Klavier) singen. Foto: Ursula Schmieder

Trittenheim/Neumagen-Dhron Die Riesling-Harmonists, a cappella singende Moselaner, feiern ihren runden Geburtstag mit einem besonderen Konzert am 16. November in Trittenheim.

Ihr Vorbild sind die Comedian Harmonists, die um 1930 gefeierten A-cappella-Sänger. Sie singen etliche Lieder aus deren Repertoire, gespickt mit Pop- und Musical-Klassikern – und mit Liebeserklärungen an die Mosel und den Wein. Ihr eigener Name, „Riesling-Harmonists“ (siehe Info), war daher schnell gefunden, als sie vor 20 Jahren einfach mal etwas anderes singen wollten. Und das machte dann derart viel Spaß, dass sie dabeiblieben und heute, 20 Jahre später, damit erfolgreich wie eh und je sind.

Zu danken ist das den herausragenden Sängern und den harmonischen Auftritten, die Besucher in bester Erinnerung behalten. Denn bei den Riesling Harmonists ist der Name Programm. Harmonie wird bei ihnen gelebt – von den Sängern wie von ihren Partnerinnen. Denn auch bei ihnen muss die Chemie stimmen, wenn sie vor Konzerten gemeinsam Säle dekorieren und bei den Veranstaltungen dann auch den Service übernehmen. Daher sind die Frauen ebenso motiviert wie die 13 Sänger des von Horst Goerres geleiteten Vokalensembles.

1999 als Doppel-Quartett Trittenheimer Sänger gestartet, erhielt der A-cappella-Chor bald Verstärkung: um je einen dritten Sänger der Stimmlagen Erster und Zweiter Tenor, Bariton und Bass und um Sänger aus Neumagen-Dhron, Piesport, Brauneberg und aktuell aus Lieser. Eigene Konzerte, seit 2003, widmen sich Themen wie „Schöne Isabella von Castilien“ oder „Ein Lied geht um die Welt“. Nach der Premiere jeder neuen Reihe in Trittenheim folgen Auftritte wie im Weinmuseum Bernkastel-Kues und in den Synagogen Wittlich und Schweich. Im SWR-Fernsehen tritt der Chor bei Sendungen wie Fröhlicher Alltag, - Weinberg, Auf Sonntagstour und Weihnachten im Südwesten auf. Er bereichert öffentliche und kulturelle Veranstaltungen, Chor-Festivals und private Feiern.

Etliche der Aktiven sind von Anfang an oder seit vielen Jahren dabei – darunter Hermann Schmitt (84), der älteste im Chor. Mit dem Jubiläumskonzert „20 Jahre Riesling Harmonists“ am Samstag, 16. November, 19 Uhr im Jugendheim Trittenheim, wird er sich als aktiver Sänger verabschieden, sodass dann Franz-Josef Schmitt der Älteste sein wird. Beide lieben es, in geselliger Runde zu singen, und die Kollegialität im Chor schätzen sie ebenso wie der jüngste Sänger, Karsten Fleury (47) aus Brauneberg. Seine im Oktober gefeierte Hochzeit wäre ohne die musikalische Begleitung der Riesling Harmonists nur halb so schön gewesen, versichert er. Dankbar ist er aber auch dafür, dass es bei den Sängern kein Thema ist, wenn einer bei den Proben fehlt. Alle wüssten: „Wenn einer nicht kommt, kann er halt nicht.“ Ebenso selbstverständlich spielt für die Sänger ihr Altersunterschied keine Rolle. Bei Feiern sei davon sowieso nichts zu merken, erzählt Karl-Heinz Falkenburg.