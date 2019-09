Traditionsfest : Tierische Helden mal nicht aus dem Bilderbuch

Fell Rinder und Ponys, Hühner und Gänse wetteifern beim Feller Markt um die Gunst der zahlreichen Besucher.

Utopa ist ein bisschen unruhig. Wohl wegen der vielen Menschen, die sich an den massiven Stahlzäunen rings um die Weide drängen. Aber sicher auch, weil Jordan, ihr neuntes Kalb, aufgeregt um die Limousin-Kuh herumspringt. Doch die Besucher des Feller Markts können sich ganz sicher fühlen. Tierhalter Michael Hansen und ein Helfer haben die beiden Rinder fest im Griff und führen sie gleich nach der Tierschau zurück in den für Zuschauer gesperrten Bereich. Seit vor Jahren ein Rind ausbrach, wird Sicherheit ganz groß geschrieben beim Feller Markt.

Schließlich ist die traditionelle Tierschau am Montag ein Publikumsmagnet. Vor allem Familien mit jungem Nachwuchs lassen sich das Ereignis nicht entgehen. „Für die Kleinen ist das wirklich ein Erlebnis“, lobt Marta John, die seit vier Jahren in Fell lebt. Und ihrem jetzt zweijährigen Sohn mache das nun auch ganz viel Spaß – tierische Helden mal nicht aus dem Bilderbuch. Toll beim Feller Markt sei die Vielfalt. Kindern könnten Gänse und Hühner sehen und nicht nur „die Kuh“, sondern verschiedene Rassen von Kühem.

Die allseits geschätzte Vielfalt ermöglichen Tierhalter wie Claudia Klemens. In Föhren und Longuich hält sie derzeit neun Alpakas, mit denen sie auch Wanderungen anbietet. Früher seien sie mit Schafen beim Feller Markt dabei gewesen und nun mit ihren Alpakas, darunter kleinere Huacajas und Suris. Marco Krieger aus Lampaden ist ebenfalls immer wieder gern beim Feller Markt dabei – und reiste dieses Mal mit sechs Ponys und zwei Eseln an. Ponys hätten ihm schon immer gut gefallen, erzählt der im öffentlichen Dienst beschäftigte Hobby-Tierhalter. Für ihn ist das „ein Ausgleich zum Job - so was muss man haben“.