Experiment für drei Tage Rindertanzplatz Trier gesperrt: Ein Platz für Begegnungen statt für Autos

Der Koberg ist Lübecks zweitgrößter Platz. Gerade einmal zwei Bäume und ein paar Sträucher spenden dort normalerweise Schatten. Ansonsten heizt sich die gepflasterte Fläche auf. Jedoch nicht in diesem Sommer. Denn die Lübecker haben den Platz für die Sommerzeit in einen Garten verwandelt. Ganz so mutig ist man in Trier nicht. Dort verwandelt sich der Parkplatz an der Rindertanzstraße – landläufig Rinderztanzplatz genannt – nur für wenige Tage in einen Garten.