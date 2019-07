Tiere : Die Schlange im Hasenkäfig

So steckte die Ringelnatter in dem Hasenkäfig fest, bevor die Feuerwehr sie befreite. Foto: Michael Meerkamp

Igel/Trierweiler Feuerwehrleute aus Trier-Land retten eine Ringelnatter, die sich auf der Suche nach einem Nestplatz in einem Zaun verheddert hat.

Die junge Frau aus Igel bekam erst einmal einen gehörigen Schreck, als sie am Montag ihre Hasen füttern wollte. Im Drahtzaun des Hasenkäfigs steckte nämlich eine etwa 90 Zentimeter lange Schlange. Die hatte sich offenbar verfangen, konnte weder vor noch zurück. Sogleich holte die Frau ihre Hasen aus dem Stall und rief die Feuerwehr an.

Da war sie sofort an der richtigen Adresse. Denn für Fundtiere in der Verbandsgemeinde Trier-Land sind in der Tat die Feuerwehren zuständig. Die Schlange wurde zunächst als möglicherweise gefährlich eingestuft, weil ja nicht klar war, ob es sich um ein giftiges Exemplar handelt oder ob das Tier harmlos ist.

Als er „zu 90 Prozent” sicher war, dass es sich bei dem Tier um eine harmlose Ringelnatter handelt, startete die Befreiungsaktion. Laut Meerkamp wurde die Natter erst einmal mit einem Schlangenhaken und dann zusätzlich mit der Hand am Kopf fixiert. Dann wurde der Käfigdraht mit einem Bolzenschneider aufgeschnitten. Weil die Feuerwehrleute feststellten, dass die Natter sich offenbar bei dem Befreiungsversuch an der Schuppenhaut verletzt hatte, ließen sie sie noch nicht frei, sondern fuhren mit ihr zum Wildtierzentrum nach Saarburg.

Die Verletzung sei nur leicht und oberflächig, stellte dort der Tierexperte Jürgen Meyer fest. Er glaubt, dass die Ringelnatter auf der Suche nach einem Nest war und ihre Eier ablegen wollte, als sie in dem Hasenkäfig in die missliche Situation ge­riet. Auf Empfehlung des Wildtierzentrums wurde die Schlange in einem nahe gelegenen Feuchtbiotop freigelassen. Ringelnattern mögen Wasser, sie leben an Weihern, Tümpeln, auf feuchten Wiesen und an langsam fließenden Gewässern.