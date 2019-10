Party : Rioler Oktoberfest eröffnet (Fotos)

Riol Das 7. Rioler Oktoberfest hat begonnen. Dieses Jahr gibt es besondere Highlights.

„ Wir wollen das Gemütliche bewahren. Viele Leute haben uns gesagt, dass sie das Oktoberfest in Riol gerade deshalb mögen, weil es nicht so riesig ist“, sagt Vanessa Lichter. „Selbst die Musiker, die fast alle Oktoberfestzelte in Deutschland kennen, sagen, dass unser Festzelt zu den schönsten gehört.“ Sie legen viel Wert auf die Dekoration und fahren dafür viel herum und schauen sich andere Oktoberfeste an, um zu sehen, was man noch besser machen kann.