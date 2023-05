Veranstaltung in letzter Sekunde gerettet Rioler Oktoberfest steigt nun doch – Veranstalter findet neue Party-Location

Es bestand wenig Hoffnung. Doch das traditionelle Rioler Oktoberfest ist tatsächlich gerettet. „Wir haben im Industriepark Föhren einen Standort gefunden, der sich noch besser dafür eignet als der bei Riol“, freut sich Veranstalter Hans-Jürgen Lichter. Auf dem Gelände an der Europa-Allee 22, werde vom 20. Oktober bis zum 18. November nun all das geboten werden, was zur Tradition des etablierten Oktoberfests gehöre.