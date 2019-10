Infrastruktur : Risse im Altbau der Grundschule Föhren

Mehring/Föhren/Schweich Laut Bürgermeisterin Christiane Horsch droht keine Gefahr. In den Sommerferien 2020 soll der Untergrund durch sogenannte Wurzelpfähle stabilisiert werden. Die provisorische Sporthalle in Schweich wird viel teurer als erwartet.

Jahr für Jahr wenden die Verbandsgemeinden Millionen für ihre Grundschulen und Turnhallen auf. Meist in den fünfziger bis siebziger Jahren erbaut, werden die Einrichtungen langsam aber sicher zum Sanierungsfall. In der Regel wird dann ein langfristiger Maßnahmen- und Finanzierungskatalog aufgestellt. Es kann aber auch schnell Handlungsbedarf bestehen, so geschehen an der Grundschule Föhren. Dort haben sich an der zum Dorfplatz ausgerichteten Fassade Risse gebildet, wie Bürgermeisterin Christiane Horsch in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderats in Mehring berichtete.