Corona : Impfpflicht-Verstoß bislang ohne Folgen - So sieht es im Gesundheitswesen in der Region aus

Impfpflicht-Verstoß bislang ohne Folgen - So sieht es im Gesundheitswesen in der Region aus

Trier Bislang hat es für ungeimpfte Mitarbeiter in Kliniken und Pflegeheimen in der Region noch keine Konsequenzen gegeben. Auch, wenn sie nicht gegen Corona geimpft sind.

Deutsche Krankenhausgesellschaft fordert Aussetzung von Impfpflicht für Pflege- und Klinikpersonal

So „geimpft“ sind die Krankenhäuser in der Region Trier: Wie das Gesundheitsamt die Impfpflicht durchsetzt

Corona-Pandemie : So „geimpft“ sind die Krankenhäuser in der Region Trier: Wie das Gesundheitsamt die Impfpflicht durchsetzt

Wie Recherchen unserer Redaktion zeigen, wird diese in der Region bislang kaum konsequent umgesetzt. Wie die Gesundheitsämter auf Anfrage bestätigten, wurden bislang keine Betretungs- oder Tätigkeitsverbote für ungeimpfte Mitarbeiter im Gesundheitswesen oder in Pflegeheimen ausgesprochen. Nach Angaben der zuständigen Kreisverwaltungen wurden etwas mehr als 600 Beschäftigte erfasst, die (noch) nicht nachweisen konnten, dass sie die geforderte Corona-Impfung haben. Man werde die Impfpflicht mit „Maß und Mitte" umsetzen, teilte eine Sprecherin der Kreisverwaltung in Daun mit. Die Einhaltung der Impfpflicht werde konsequent kontrolliert, „die Umsetzung dauert jedoch aufgrund des aufwändigen und jeweils auf den Einzelfall bezogenen Verwaltungsverfahrens noch an“, heißt es aus der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich. Und: Einige Einrichtungen meldeten bereits jetzt einen Personalmangel. „Auch diese Tatsache ist bei der Entscheidung zu berücksichtigen“, so die Kreissprecherin.