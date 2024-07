ÖPNV in Rheinland-Pfalz Ende der Busfahrer-Streiks in Sicht: Einigung beim Lohn, aber letzte Hürde bleibt

Der Tarifstreit betrifft speziell die Fahrer von privaten Busunternehmen. In der Praxis lief der Busverkehr deshalb während der Streiks in Rheinland-Pfalz teils regulär weiter, brach an anderen Stellen aber zusammen. So fuhren beispielsweise in der Stadt Trier die Busse der Stadtwerke weiter, während es in der Fläche des Verkehrsverbunds Region Trier (VRT) völlig anders aussah und viele Fahrgäste von den Streiks getroffen wurden.