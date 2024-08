Freischaffende Künstlerin Mit Pinsel und Leinwand von Kenn bis nach Gibraltar

Bis zu ihrer Arbeitsstelle hat es Caroline Birkel nicht weit – zumindest, wenn es um ihre Tätigkeit als freischaffende Künstlerin und Illustratorin geht. Denn dafür muss sie noch nicht einmal ihre Wohnung in Kenn verlassen. In den eigenen vier Wänden hat sie sich ihr Atelier eingerichtet, wo sie hauptsächlich Porträts anfertigt und an weiteren Projekten arbeitet. „Ich bin eine eher ruhigere Person mit einem stürmischen und emotionalen Innenleben. Meine Zeichnungen spiegeln das oft wider“, sagt die Künstlerin.