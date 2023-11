Neue Bistumspläne Die Jugend rettet das Robert-Schuman-Haus in Trier – vorerst

Trier · Das Bistum will das Robert-Schuman-Haus auf dem Berg über Trier-West schließen. Aus Kostengründen. Damit würde ein beliebter Veranstaltungsort für Hochzeiten und andere schöne Events wegfallen. Doch erst einmal ziehen in das Tagungshaus hoch über der Stadt Jugendliche ein. Was das für die Zukunft bedeutet.

22.11.2023 , 06:21 Uhr

Blick über die Dächer der Altstadt hinweg auf das Robert-Schuman-Haus. Foto: TV/Roland Morgen

Von Harald Jansen Redaktion Trier

Hoch über Trier-West thront seit mehr als 90 Jahren ein nicht zu übersehendes Gebäude, das schon einige unterschiedliche Institutionen beherbergte (siehe Info). Viele Menschen haben besonders schöne Erinnerungen an die Einrichtung, die den Namen Robert-Schuman-Haus trägt. Denn das Haus wird gerne genutzt, um dort freudige Anlässe wie Hochzeiten zu feiern. Geht es nach dem Bistum Trier, hat es sich in nicht allzu ferner Zukunft ausgefeiert. Aus Kostengründen hatte Generalvikar Ulrich Graf von Plettenberg bei der Vorstellung eines Haushaltssicherungsprozesses des Bistums Einsparungen angekündigt. Ziel des Bistums ist es deshalb unter anderem, dass Robert-Schuman-Haus zu verkaufen.