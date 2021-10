Maximale Ausbeute : Trierer Robin Becker sammelt vier Buzzer bei „The Voice Of Germany“ – und hat freie Coach-Wahl (mit Video vom Auftritt)

Foto: ProSiebenSAT.1/Claudius Pflug

Trier Besser geht es nicht: Der Trierer Robin Becker hat bei „The Voice Of Germany“ alle Coaches überzeugt und zum „buzzern“ bewegt. Und: Mark Forster performte seinen Song „Drei Uhr Nachts“ – extra für den Trierer. Aber reichte das, um sich das Talent zu sichern?

Drei Geräusche. Duff. Duff. Duff. Robin Becker blickt auf. Realisiert, was gerade passiert ist. Gleich drei Coaches haben bei The Voice Of Germany für den 25-Jährigen gebuzzert. Sarah Connor, Johannes Oerding und Mark Forster sind begeistert vom Gesang des Trierers. Dessen Mimik wandelt sich innerhalb weniger Sekunden. Er zeigt auf die Coaches. Grinst. Springt. Unterbricht kurz seinen Gesang für einen Jubelschrei. Doch dann wird er wieder zum Profi, singt weiter. Und überzeugt damit schließlich auch den vierten Coach Nico Santos, der erst wenige Sekunden vor Schluss für ein viertes „Duff“ sorgt.

View this post on Instagram A post shared by The Voice of Germany (@thevoiceofgermany)

Robin Becker bei The Voice Of Germany: Vier Buzzer

Mit „Keiner ist wie du“ von Gregor Meyle erreichte Robin Becker das Maximum, was in den Blind Auditions bei The Voice Of Germany möglich ist: Vier „Buzzer“. Der erste Schritt war also gegangen. Nun lag es an Becker, der sich für einen Coach entscheiden musste. Diplomatisch hatte er vor einigen Tagen im Volksfreund-Interview gesagt, er sei Fan von allen vier Juroren. „Was bist du denn für ein geiler Typ, Mann?“, fragt Johannes Oerding den hüpfenden und jubelnden Trierer. Nach einer Vorstellung (“Ich bin eigentlich Verkäufer in einem Lebensmittelgeschäft. Jetzt bin ich aber geflasht“), ließ sich Robin Becker auf die „Bewerbungen“ der Coaches ein.

Mark Forster performt seinen Song für Trierer Musiker

Neben seiner gesanglichen Qualitäten schienen auch die lockeren Sprüche im Anschluss die Jury zu begeistern. So sehr, dass Robin Becker sogar Mark Forster dazu überzeugen könnte, dass der seinen eigenen Song „Drei Uhr Nachts“ performte – quittiert von einem Buzzer Beckers, der Forsters Platz auf dem Coach-Sessel einnahm. Die beiden befanden sich auf einer Wellenlänge. Vorteil Forster?

Pustekuchen. „Ich entscheide jetzt einfach aus dem Bauch“, kündigte Becker nach einigen Lobeshymnen der übrigen Coaches an. Dann begann er erneut zu singen. „When you play with fire, fire“. Nico Santos schaute auf. Erkannte seinen Song. War fast schon geschockt. „Ich geh’ zu Team Nico!“, schrie der Trierer, der in den kommenden Episoden also von Nico Santos gecoacht wird.

View this post on Instagram A post shared by Robin Becker TVOG 21' (@robinbeckermusic)