Konzert : Rock und Oldies in der Karlsmühle

Mertesdorf Die Band Backstage tritt am Mittwoch, 29. Januar, um 20 Uhr in der Karlsmühle in Mertesdorf auf. Gespielt werden Songs und Hits der vergangenen 50 Jahre. Die Musiker präsentieren aber auch Country und Irish Folk zum Mitsingen, Tanzen, und Feiern.

Unter anderem werden Werke und Songs von Johnny Cash, Bruce Springsteen, Santiano, Westernhagen, C.C.R. oder Pink Floyd zum Besten gegeben.