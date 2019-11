Konzert : Rock- und Pop-Hits im Café Balduin in Trier

Foto: Heiko Kapeller

Trier (red) Freaky Voices – das sind Frank Rohles (links) und Marco Lehnertz. Rohles ist bekannt aus dem Kölner Queen Musical „We will rock you“, für seine Arbeit für Brian May und als Gitarrist zahlreicher Live- und Studio-Produktionen im In- und Ausland (RoxxBusters, Pop meets Classic).

