Verkehr in Trier : Römerbrücke teilweise befahrbar, Staus zum Schulstart

Die Römerbrücke in Trier ist stadteinwärts wieder befahrbar. Foto: Medienhaus Trierischer Volksfreund/Marcus Hormes

Trier Der Schulbeginn nach den Sommerferien hat am Montagmorgen in Trier in Verbindung mit Baustellen erwartungsgemäß zu Staus geführt. Es gibt aber auch gute Nachrichten für Autofahrer.

Wer am heutigen Montag in Trier mit dem Auto oder Motorrad unterwegs ist, muss sich zumindest zu Stoßzeiten des Berufs- und Schulverkehrs auf längere Wartezeiten einstellen. Zum ersten Mal seit den Einschränkungen wegen Corona läuft der Unterricht wieder in einer Art Regelbetrieb, zumindest was die Anwesenheit der Schüler in den Schulen angeht.

Für den Busverkehr gilt nach dem Ende der in Ferien üblichen Reduzierung wieder komplett der Normalfahrplan. Zusätzlich bringen viele Eltern ihre Kinder selbst mit dem Auto zur Schule oder holen sie ab. Mit diesen sogenannten Elterntaxis ist heute noch verstärkt zwischen 12 und 14 Uhr sowie zwischen 15.30 und 17 Uhr zu rechnen.

Von der Aachener Straße in Trier-West/Pallien fließt der Verkehr durch die Baustelle an der Römerbrücke in Richtung Luxemburger Straße und Trier-Zewen. Mit Wartezeiten ist aber zu rechnen. Foto: Medienhaus Trierischer Volksfreund/Marcus Hormes



Zudem kehren viele Urlauber an ihren Arbeitsplatz zurück und erhöhen dadurch die Verkehrsdichte. Staus bildeten sich am Montagmorgen unter anderem auf der B 53 bei Trier-Ehrang und am Ortseingang Trier-West/Pallien, am östlichen Moselufer sowie an der Baustelle Olewiger Straße.

An der Großbaustelle Römerbrücke hat der nächste Bauabschnitt begonnen. Foto: Medienhaus Trierischer Volksfreund/Marcus Hormes

Es gibt aber durchaus auch Lichtblicke. So kann der Verkehr an der Großbaustelle Römerbrücke seit heute wieder in Richtung Trier-Innenstadt fließen. In Fahrtrichtung Trier-West/Pallien bleibt die Brücke weiterhin gesperrt. Von der Aachener Straße ist die Durchfahrt in Richtung Luxemburger Straße/Trier-Zewen frei.

In der Gegenrichtung ist die Luxemburger Straße nur bis zur Baustelle am westlichen Kopf der Römerbrücke befahrbar, wo ein großer Kreisverkehr entsteht. Alle Betriebe bleiben so erreichbar.

Der Kreisverkehr am Ermesgraben in Schweich kann wieder in alle Richtungen befahren werden. Foto: Medienhaus Trierischer Volksfreund/Marcus Hormes