Diskussion um Gestaltung und Kosten Verschönerung: Neuer Platz an der Römerbrücke kommt doch fast wie geplant

Trier-West · Das Konzept für den Ausbau am westlichen Kopf der Römerbrücke in Trier sollte beschnitten werden, um Kosten zu sparen. Allerdings gibt es für die Vorschläge der Verwaltung im Stadtrat und im Ortsbeirat nur wenig Akzeptanz. Was nun geplant ist.

07.05.2023, 11:46 Uhr

Dieses Modell zeigt, wie der Westkopf der Römerbrücke und der nahe gelegene Haltepunkt für die Weststrecke mit Gleisüberführung einmal aussehen könnte. Es ist der vom Büro loher.hochrein entwickelte und von Ernst+Partner modifizierte Entwurf. Foto: Rainer Neubert

Die Flächen bei der ehemaligen Sparkassen-Filiale am westlichen Kopf der Römerbrücke und vor dem Benedikt-Labre-Haus sollen attraktiver werden. Darüber herrscht zwischen allen kommunalpolitischen Gremien und den Planern der Verwaltung Einigkeit. Doch wenn es um die von der Aufsichtsbehörde erbetene Kostenreduzierung geht, hört der Konsens auf. Von den vorgeschlagenen Einsparmöglichkeiten wird nur der Verzicht auf einen Steg über der Mosel bleiben.