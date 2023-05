Zum ersten Mal seit 2013 Endlich gibt es wieder ein Fest auf der Trierer Römerbrücke – was geplant ist

Manche werden sich noch erinnern: Vor etwa zehn Jahren gab es das bis dahin letzte Fest auf der Römerbrücke in Trier. Seitdem gehörte die Brücke wieder ganz dem Verkehr. Doch das wird sich in wenigen Wochen ändern. Denn am Samstag, 10. Juni, findet das „BrückenGlück meets MoonWalker“-Fest auf dem römischen Bauwerk statt.