Trier : Römerfest in Trier: Zeitreise in die Spätantike

Immer wieder ein Magnet für Besucherinnen und Besucher: die Gladiatorenkämpfe. Foto: GDKE-Rheinisches Landesmuseum Trier/Martina Schwalm

Trier In den Kaiserthermen findet am Wochenende das Römerfest statt – passend zur Ausstellung zum Untergang des Römischen Reiches im benachbarten Landesmuseum. Was Besucher erwartet:

In diesem Jahr ist beim Römerfest am Samstag, 17., und Sonntag, 18. September, jeweils von 10 bis 18 Uhr, in den Kaiserthermen wieder die römische Vergangenheit Triers auf 7000 Quadratmeter zu erleben. Zahlreiche Akteure laden dazu ein, am Leben in der Antike teilzuhaben und bei verschiedenen Aktionen mitzumachen. Für große und kleine Besucher wird ein vielfältiges Programm geboten. Reiter, Legionäre, Zenturionen und andere Mitglieder des römischen Militärs stellen sich in beeindruckenden Aufmärschen vor. Auch bei Gladiatorenkämpfen wird die antike Geschichte lebendig. In spannenden Aktionen zum Mitmachen können Kinder an Schießübungen teilnehmen, eine römische Schule oder die Spielstadt besuchen.

Die Schwerpunkte des Römerfestes 2022 werden die Themen römische Reiterei und der Untergang des Römischen Reiches sein. Die Legionsreiterei wird in Gestalt der Reiter Roms Legio XXI Rapax gezeigt. Präsentiert werden die unterschiedlichen Aufgaben und die Kampftaktik der antiken römischen Legionsreiter.

21 Bilder So war das Römerfest in Trier 2017

Zur großen Landesausstellung „Der Untergang des Römischen Reiches“ (bis 27. November 2022) wird die Spätantike in den Kaiserthermen wieder lebendig.

Programm des Römerfestes 2022 in Trier

10.30 Uhr Aufmarsch der Legionen

10.45 Uhr Zeichen der Götter(Flug eines Adlers)

11 Uhr 1. Römercohorte Opladen: Erklärung eines Marschlagers

11.30 Uhr Gladiatorenkämpfe

12.30 Uhr Antike Modenschau

13 Uhr Reitvorführung: Reiter der Legionen

13.30 Uhr 1. Römercohorte Opladen: Führung durchs Lager

14 Uhr Weinherstellung wie vor 2000 Jahren durch die Vigila Romana Vindriacum

14.15 Uhr Zeichen der Götter (Flug eines Adlers)

14.30 Uhr Gladiatorenkämpfe

15 Uhr Die Legionen: Vorführung der römischen Infanterie

15.30 Uhr Im Reiterlager: Scriptorium, die Arbeit eines Schreibers

16 Uhr Raetici Romani: Führung durch die Spätantike

16.30 Uhr Gladiatorenkämpfe

17 Uhr Reitvorführung: Reiter der Legionen

17.30 Uhr Germanenlager: Das Leben der Germanen.



Römerfest in Trier: Das gibt es ganztägig in den Kaiserthermen

Handwerksvorführungen, Kaiserdarstellung; Erklärung der römischen Reiterein, rönische Spielstadt der mobilen Spielaktion Trier e.V.; Tatort Antike; Spätantike stellt sich in verschiedenen Lagern vor; römische Schule; Pictrix: Malerein in der Antike; Salzhändler; Kosmetik in der Antike, Kinderskorpio-Schießen und vieles mehr.

Was kostet der Eintritt zum Römerfest?