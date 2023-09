Bericht von Bord Die ersten Seemeilen auf dem römischen Segelschiff Bissula

„Um Punkt sieben legen wir los.“ Das erklärte Professor Dr. Christoph Schäfer, der das Forschungsprojekt leitet, einige Tage vor dem Auslaufen des Schiffs am Telefon. Klare Ansage für die TV-Reporterin, die sich am 13. September um 6.45 Uhr am Anleger des Wasserschifffahrtsamts in Euren einfindet. Vom schönen Wetter, das für diesen Tag angekündigt wurde, ist in der Morgendämmerung noch nichts zu ahnen.